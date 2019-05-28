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Завтра в Бурятии завоют сирены

Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей республики просят сохранять спокойствие

Завтра, 29 мая в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.

С 10:00 до 11:00 будут запущены электросирены с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.

- Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца, – сообщает пресс-служба агентства.
сирены
 
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