Автобусы в центре будут ездить по другому маршруту
В Улан-Удэ в связи с проведением реконструкции тепловых сетей на улице Кирова изменится схема движения автобусов. Ремонт будет проводиться на участке дороги от ул. Смолина до ул. Ленина с 1 июня по 15 июля.
Изменятся схемы движения автобусов маршрутов под номерами 2, 15, 28, 29, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97.
Объезд в сторону Октябрьского района будет осуществляться по ул. Свободы – ул. Банзарова – ул. Ленина – ул. Кирова – далее по утверждённой схеме. В обратном направлении без изменений.
Как сообщал «Байкал-Daily», также изменится схема движения автобусов из-за ремонта на Трубачеевой со 2 июня по 30 июля в связи с ремонтом теплосетей.
В воскресенье в Улан-Удэ перекроют улицу Кирова
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