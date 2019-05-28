В воскресенье в Улан-Удэ перекроют улицу Кирова

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Приставы составили алиментную карту Бурятии Общество, В Бурятии больше всего должников по алиментам проживают в Кабанском районе

В Улан-Удэ сегодня пасмурно Общество, По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике местами небольшой дождь, мокрый снег