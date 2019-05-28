Теперь одна из них поедет на первенство Европы в Грузию
Спортсменки из Иркутской области выиграли три медали на первенстве России по боксу среди девочек 13-14 лет. Соревнования проводились по 12 весовым категориям и завершились 25 мая в Анапе.
Первое место в весовой категории до 63 кг заняла Софья Пласкеева из Железногорска-Илимского, которая одержала победу (5:0) над тувинской спортсменкой Дуганой Ховалыг. Бронзовые призёры в этой весовой категории – Элина Рязанцева (Курская область) и Виктория Чеботарь (Владимирская область).
Серебряную награду в весе до 51 кг выиграла Дарина Барковская из Усть-Илимска. В финале Дарина уступила представительницы Свердловской области Арзу Гасановой.
Бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг вручили Маргарите Широковской из Ангарска.
По итогам турнира Софья Пласкеева отобралась на первенство Европы по боксу, которое в начале августа состоится в Грузии, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Приангарские девочки выиграли три медали по боксу
Общество, Фото:
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