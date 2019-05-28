Звезда плавания Бурятии стала призёром первенства России

Общество, Фото: минспорта РБ

Ксения Зубакина продолжает радовать любителей спорта республики успешными выступлениями



На прошлой неделе в Бурятию вернулись спортсмены, представлявшие республику на Первенстве России по плаванию среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 709 спортсменов и 167 тренеров и представителей со всей России. Республику Бурятия представляли два спортсмена – мастер спорта Ксения Зубакина и кандидат в мастера спорта Александр Киреев.



На дистанции 50 метров вольным стилем Ксения завоевала бронзовую медаль с результатом 26,26 секунд. На дистанции 100 метров спортсменка показала результат 57,74 секунды, став шестой.



Александр Киреев состязался со спортсменами старшей возрастной категории и показал хороший для себя результат – 14 место.



Отметим, что оба спортсмена тренируются в Республиканской спортивной школе плавания и являются победителями и призёрами окружных и зональных соревнований, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

