Увеличилось количество детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях
В Бурятии число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сократилось и составило на 1 января 2019 года 5304 человек. В то время как на начало 2018 года в республике насчитывалось 5397 детей-сирот.
Увеличилось количество детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, с 92,24% до 92,65%. На 1 января 2019 года 4914 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях.
Снижается численность детей-сирот, состоящих на учёте в государственном банке данных о детях и воспитывающихся в учреждениях – по данным на начало года их 390 человек. По сравнению с 2012 годом снижение составило 54,7%; по сравнению с 2017 годом – 7,4 %. По состоянию на 1 апреля 2019 года на учёте в государственном банке данных состоит 351 ребёнок, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии снизилось число детей-сирот
Общество, Фото:
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