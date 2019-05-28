Приставы составили алиментную карту Бурятии

В Бурятии больше всего должников по алиментам проживают в Кабанском районе



В службе судебных приставов Бурятии в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» составили алиментную карту региона.



Для её составления понадобилась административная карта республики, на которой все районы Бурятии обозначены цветовым индикатором. По количеству исполнительных производств муниципальные образования разделены на четыре группы.



- Красным цветом на карте окрашены три района с наибольшим количеством алиментообязанных должников от 400 до 600. Лидером в алиментном антирейтинге является Кабанский район. Здесь проживает 600 неплательщиков алиментов. На втором и третьем местах расположились Заиграевский и Селенгинский районы. Количество производств в этих районах составляет 463 и 411 соответственно, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.



Территория районов республики, где количество варьируется от 200 до 400 производств, окрашены на карте синим цветом. В эту цветовую категорию попали Прибайкальский, Северобайкальский, Иволгинский, Кяхтинский, Бичурский, Баргузинский и Мухоршибирский районы.



Шесть районов республики, в которых количество производств в диапазоне от 100 до 200, обозначены зелёным цветом. Это Джидинский, Муйский, Хоринский, Тункинский, Баунтовский и Закаменский районы. И в последнюю четвертую группу с наименьшим показателем до 100 исполнительных производств вошли 4 района – Еравнинский, Курумканский, Кижингинский и Тарбагатайский. Эта группа окрашена в жёлтый цвет.



На исполнении в специализированном отделе по взысканию алиментных платежей по Улан-Удэ, в котором сосредоточены все исполнительные производства по трём районам города, находится свыше трёх тысяч производств.



Среди сельских муниципальных образований Кабанский район стал районом-лидером по количеству должников как среди женщин, так и мужчин. Заиграевский район является районом-лидером по количеству безработных должников, а Кабанский по количеству работающих должников.



- Алиментная карта наглядно показывает, в каких районах имеются серьёзные проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Это один из способов, когда мы пытаемся обратить внимание общественности на эту проблему. Вместе с этим мы призываем алиментообязанных родителей к уплате алиментов, чтобы они не забывали о своих детях и не скрывали свои доходы, - комментирует Аслан Токаев, руководитель управления ФССП России по Бурятии.



