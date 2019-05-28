28 Мая

27 Мая

Популярное

Приставы составили алиментную карту Бурятии

Приставы составили алиментную карту Бурятии
Общество, 
В Бурятии больше всего должников по алиментам проживают в Кабанском районе

В службе судебных приставов Бурятии в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» составили алиментную карту региона.

Для её составления понадобилась административная карта республики, на которой все районы Бурятии обозначены цветовым индикатором. По количеству исполнительных производств муниципальные образования разделены на четыре группы.

- Красным цветом на карте окрашены три района с наибольшим количеством алиментообязанных должников от 400 до 600. Лидером в алиментном антирейтинге является Кабанский район. Здесь проживает 600 неплательщиков алиментов. На втором и третьем местах расположились Заиграевский и Селенгинский районы. Количество производств в этих районах составляет 463 и 411 соответственно, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

Территория районов республики, где количество варьируется от 200 до 400 производств, окрашены на карте синим цветом. В эту цветовую категорию попали Прибайкальский, Северобайкальский, Иволгинский, Кяхтинский, Бичурский, Баргузинский и Мухоршибирский районы.

Шесть районов республики, в которых количество производств в диапазоне от 100 до 200, обозначены зелёным цветом. Это Джидинский, Муйский, Хоринский, Тункинский, Баунтовский и Закаменский районы. И в последнюю четвертую группу с наименьшим показателем до 100 исполнительных производств вошли 4 района – Еравнинский, Курумканский, Кижингинский и Тарбагатайский. Эта группа окрашена в жёлтый цвет.

На исполнении в специализированном отделе по взысканию алиментных платежей по Улан-Удэ, в котором сосредоточены все исполнительные производства по трём районам города, находится свыше трёх тысяч производств.

Среди сельских муниципальных образований Кабанский район стал районом-лидером по количеству должников как среди женщин, так и мужчин. Заиграевский район является районом-лидером по количеству безработных должников, а Кабанский по количеству работающих должников.

- Алиментная карта наглядно показывает, в каких районах имеются серьёзные проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Это один из способов, когда мы пытаемся обратить внимание общественности на эту проблему. Вместе с этим мы призываем алиментообязанных родителей к уплате алиментов, чтобы они не забывали о своих детях и не скрывали свои доходы, - комментирует Аслан Токаев, руководитель управления ФССП России по Бурятии.

судебные приставы алименты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Приставы составили алиментную карту Бурятии
Приставы составили алиментную карту Бурятии
Общество, 28.05.2019
В Бурятии больше всего должников по алиментам проживают в Кабанском районе
В Улан-Удэ изменится схема движения маршруток
В Улан-Удэ изменится схема движения маршруток
Общество, 28.05.2019
Это связано с ремонтом теплосетей на Трубачеева
Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Общество, 28.05.2019
Две сборные Бурятии по КВН вернулись с крупных мероприятий
В Бурятии предлагают обязать школы публиковать на сайтах информацию о питании
В Бурятии предлагают обязать школы публиковать на сайтах информацию о питании
Общество, 28.05.2019
Предложение направлено в правительство республики
В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
Общество, 28.05.2019
Там будут проводить ремонтные работы 
Житель Бурятии украл с найденной «симки» деньги
Житель Бурятии украл с найденной «симки» деньги
Общество, 28.05.2019
К утерянной сим-карте была подключена услуга «Мобильный банк» 
В Улан-Удэ сегодня пасмурно
В Улан-Удэ сегодня пасмурно
Общество, 28.05.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике местами небольшой дождь, мокрый снег
В Иркутске прошёл благотворительный пробег
В Иркутске прошёл благотворительный пробег
Общество, 27.05.2019
Мероприятие «Спорт во благо» было посвящёно сбору средств для помощи детям с синдромом Дауна
В Чите завершился сезон мужской лиги по мини-футболу
В Чите завершился сезон мужской лиги по мини-футболу
Общество, 27.05.2019
За звание сильнейших боролись более 700 футболистов-любителей Забайкалья
В Иркутске пройдут состязания трубачей
В Иркутске пройдут состязания трубачей
Общество, 27.05.2019
В Приангарье состоится фестиваль-конкурс духовых инструментов «Сибирские фанфары»
Более 10000 читинцев прошлись вместе с губернатором по площади
Более 10000 читинцев прошлись вместе с губернатором по площади
Общество, 27.05.2019
В Чите закончились празднования, посвящённые Дню города
В Чите заработал светомузыкальный фонтан
В Чите заработал светомузыкальный фонтан
Общество, 27.05.2019
Новый фонтан будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера
Утверждена программа «Парасибириады» в Иркутске
Утверждена программа «Парасибириады» в Иркутске
Общество, 27.05.2019
Спортсмены посоревнуются в шахматах, дартсе, плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге и настольном теннисе
Чита готовится к пляжному сезону
Чита готовится к пляжному сезону
Общество, 27.05.2019
Городской пляж на озере Кенон откроют в начале июня
Ангарск отметил 68-летие карнавалом
Ангарск отметил 68-летие карнавалом
Общество, 27.05.2019
В карнавальном шествии приняло участие рекордное количество горожан

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^