Это связано с ремонтом теплосетей на Трубачеева
В связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Трубачеева от улицы Заудинская до дома № 156 на Трубачеева со 2 июня по 30 июля будут изменены схемы движения автобусов маршрутов №№ 17, 25, 64, 77, 82, 134, 135.
Объезд перекрытого участка дороги на Трубачева в сторону Советского района будет осуществляться по ул. Ключевской – ул. Сахьяновой – ул. Терешковой – ул. Бабушкина - далее по утверждённой схеме. В обратном направлении в обратной последовательности.
Об этом сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ этим летом проведут масштабный ремонт теплосетей, которого не было 20 лет. Ремонт будет длиться два месяца.
В Улан-Удэ изменится схема движения маршруток
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