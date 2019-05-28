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Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги

Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Общество, 
Две сборные Бурятии по КВН вернулись с крупных мероприятий

Новая сборная Бурятии «Берег Байкала» вышла в полуфинал Первой лиги международного Союза КВН, которая проходит в Казани. Бурятская команда оказалась в числе счастливчиков, прошедших «доборы» в полуфинал.

Названия команд объявили 27 мая редакторы телевизионной Первой лиги Владимир Тарарыкин и Дмитрий Бушуев. Добираются команды КВН: «Дайте посмеяться», «Берег Байкала», Сборная Великобритании.

Таким образом полный состав участников 1/2 финала Первой лиги будет выглядеть так:

- «Берег Байкала», Улан-Удэ
- «Дайте посмеяться», Екатеринбург
- «Моя сборная», Москва
- «Неваляшка», Самарский Университет, Самара
- «НЕФТИК», Нефтекамск
- «ПОЛУОСТРОВ КФУ», Симферополь
- «ТТ. Сборная Университета ИТМО», Санкт-Петербург
- «Улица Плеханова РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва
- Сборная Великобритании, К5, Лондон
- Сборная города Краснодара, Краснодара
- Сборная молодых учеёых РОСатома, Москва
- Сборная холодных КВН городов, Нижний Новгород – Северожуковск

Лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов поздравил ребят с добором.

Сборная Бурятии «Берег Байкала» начала штурмовать Первую лигу – третью по значимости в международном Союзе КВН после победы в лиге Сибири и Дальнего Востока «Азия» (Красноярск).

Самые весёлые студенты

Сборная ВУЗов Бурятии блистательно сражалась за награды на всероссийской студенческой весне в Перми. Команда взяла семь наград, сообщил Чингис Болотов.



Екатерина Булгатова (БГУ)
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Оригинальный жанр
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Лев Зимин (БГУ)
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Музыкальный жанр,
Авторское произведение
КВН
 
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