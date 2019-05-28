Там будут проводить ремонтные работы
28 мая с 13:00 до 18:00 будет отключён светофор на улице Добролюбова в Улан-Удэ в районе детского сада «Ласточка». Это связано с проведением планового ремонта ПАО «Горэлектросети»
Об этом сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
Общество, Фото:
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Там будут проводить ремонтные работы
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