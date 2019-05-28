28 Мая

27 Мая

Популярное

В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова

В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Там будут проводить ремонтные работы

28 мая с 13:00 до 18:00 будет отключён светофор на улице Добролюбова в Улан-Удэ в районе детского сада «Ласточка». Это связано с проведением планового ремонта ПАО «Горэлектросети»

Об этом сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
Общество, 28.05.2019
Там будут проводить ремонтные работы 
Житель Бурятии украл с найденной «симки» деньги
Житель Бурятии украл с найденной «симки» деньги
Общество, 28.05.2019
К утерянной сим-карте была подключена услуга «Мобильный банк» 
В Улан-Удэ сегодня пасмурно
В Улан-Удэ сегодня пасмурно
Общество, 28.05.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике местами небольшой дождь, мокрый снег
В Иркутске прошёл благотворительный пробег
В Иркутске прошёл благотворительный пробег
Общество, 27.05.2019
Мероприятие «Спорт во благо» было посвящёно сбору средств для помощи детям с синдромом Дауна
В Чите завершился сезон мужской лиги по мини-футболу
В Чите завершился сезон мужской лиги по мини-футболу
Общество, 27.05.2019
За звание сильнейших боролись более 700 футболистов-любителей Забайкалья
В Иркутске пройдут состязания трубачей
В Иркутске пройдут состязания трубачей
Общество, 27.05.2019
В Приангарье состоится фестиваль-конкурс духовых инструментов «Сибирские фанфары»
Более 10000 читинцев прошлись вместе с губернатором по площади
Более 10000 читинцев прошлись вместе с губернатором по площади
Общество, 27.05.2019
В Чите закончились празднования, посвящённые Дню города
В Чите заработал светомузыкальный фонтан
В Чите заработал светомузыкальный фонтан
Общество, 27.05.2019
Новый фонтан будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера
Утверждена программа «Парасибириады» в Иркутске
Утверждена программа «Парасибириады» в Иркутске
Общество, 27.05.2019
Спортсмены посоревнуются в шахматах, дартсе, плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге и настольном теннисе
Чита готовится к пляжному сезону
Чита готовится к пляжному сезону
Общество, 27.05.2019
Городской пляж на озере Кенон откроют в начале июня
Ангарск отметил 68-летие карнавалом
Ангарск отметил 68-летие карнавалом
Общество, 27.05.2019
В карнавальном шествии приняло участие рекордное количество горожан
Кобыла Бурятия выиграла приз в Чите
Кобыла Бурятия выиграла приз в Чите
Общество, 27.05.2019
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Шелеховчанка стала призёром гонок в Таиланде
Шелеховчанка стала призёром гонок в Таиланде
Общество, 27.05.2019
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
«В развитии остался в Советском Союзе»: Игорь Шутенков посетил детский лагерь
«В развитии остался в Советском Союзе»: Игорь Шутенков посетил детский лагерь
Общество, 27.05.2019
И. о. главы администрации Улан-Удэ обещал увеличить финансирование лагерю «Огонёк»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^