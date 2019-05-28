В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Там будут проводить ремонтные работы



28 мая с 13:00 до 18:00 будет отключён светофор на улице Добролюбова в Улан-Удэ в районе детского сада «Ласточка». Это связано с проведением планового ремонта ПАО «Горэлектросети»



Об этом сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

