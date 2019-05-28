К утерянной сим-карте была подключена услуга «Мобильный банк»
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Его приговорили к трём годам условно, с испытательным сроком в 2 года.
При рассмотрении дела судом установлено, что мужчина возле кафе на земле нашёл сим-карту. Он вставил её в сотовый телефон и узнал, что к номеру подключена услуга «Мобильный банк». На банковской карте было доступно к списанию 3620 рублей.
Мужчина отправил соответствующее смс-сообщение и украл 3600 рублей.
Он полностью признал свою вину, а также раскаялся в содеянном. В связи отсутствием судимостей, наличием смягчающих обстоятельств суд пришёл к выводу о возможности исправления осуждённого без изоляции от общества.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Житель Бурятии украл с найденной «симки» деньги
Общество, Фото:
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