Житель Бурятии украл с найденной «симки» деньги

К утерянной сим-карте была подключена услуга «Мобильный банк»



Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Его приговорили к трём годам условно, с испытательным сроком в 2 года.



При рассмотрении дела судом установлено, что мужчина возле кафе на земле нашёл сим-карту. Он вставил её в сотовый телефон и узнал, что к номеру подключена услуга «Мобильный банк». На банковской карте было доступно к списанию 3620 рублей.



Мужчина отправил соответствующее смс-сообщение и украл 3600 рублей.



Он полностью признал свою вину, а также раскаялся в содеянном. В связи отсутствием судимостей, наличием смягчающих обстоятельств суд пришёл к выводу о возможности исправления осуждённого без изоляции от общества.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.