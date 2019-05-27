«В развитии остался в Советском Союзе»: Игорь Шутенков посетил детский лагерь

И. о. главы администрации Улан-Удэ обещал увеличить финансирование лагерю «Огонёк»
17 июня детский оздоровительный лагерь «Огонёк» на Верхней Берёзовке примет первый поток школьников со всей республики. Сегодня готовность лагеря проверил и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Директор лагеря показала всю территорию лагеря, детские корпуса, столовую, клуб и медпункт. В этом году был положен новый асфальт, продолжается капитальный ремонт ограждения, установлены стеклопакеты в медицинском корпусе и заменена электросистема.
- Наши корпуса находятся сейчас в ремонтном состоянии. Часть корпусов уже полностью готовы, часть ещё красятся. Они хоть и старенькие, но всегда находятся в состоянии технического обслуживания. Всегда внедряется что-то новое. Вот в этом году мы благоустроили три корпуса. Таким образом, в нашем лагере все корпуса благоустроены, – рассказала журналистам директор детского оздоровительного центра «Огонёк» Марина Ладоева.
Детский лагерь «Огонёк» является самым большим оздоровительным центром в Бурятии. Он также один из старейших лагерей России. В прошлом году «Огоньку» исполнилось 85 лет.
Летом в лагере будет работать 64 человека, в том числе педагогический и технический состав. Оздоровительным центр насчитывает 8 спальных корпусов на 9 отрядов. В планах лагеря принять за лето 750 детей.
- Радостно, что лагерь нам достался из Советского Союза, но к сожалению, в развитии он остался там. Несмотря на это, благодаря усилиям коллектива, лагерь приводится в порядок, идёт подкраска, два раза уже прошла обработка от клещевого энцефалита. 260 детей лагерь вмещает в смену, хоть мог бы и 360. Всё это можно улучшить, если вкладывать большие средства. Сезон уже вот-вот начнётся, уже поздно об этом думать, но в последующие годы будем рассматривать увеличение финансирования, – поделился и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
10 июня лагерь пройдёт государственную комиссию, а уже 17-го откроет свои двери для детей.
«В развитии остался в Советском Союзе»: Игорь Шутенков посетил детский лагерь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
Проголосовать может каждый желающий
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд
Выданы санитарно-эпидемиологические заключения для 407 организаций отдыха детей
Движение на улице Трубачеева будет перекрыто большую часть лета. «Байкал-Daily» представляет, на каких улицах и когда будет ограничено движение
1 апреля был принят закон, который внёс изменения в порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам
24 мая в Хабаровском крае состоялся чемпионат по летнему служебному биатлону восточного окру войск национальной гвардии Российской Федерации
Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
Роспотребнадзор по Бурятии присоединился к проекту «Зелёный город»
Эти должники чаще всего безработные и неимущие