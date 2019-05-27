«В развитии остался в Советском Союзе»: Игорь Шутенков посетил детский лагерь

И. о. главы администрации Улан-Удэ обещал увеличить финансирование лагерю «Огонёк»



17 июня детский оздоровительный лагерь «Огонёк» на Верхней Берёзовке примет первый поток школьников со всей республики. Сегодня готовность лагеря проверил и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Директор лагеря показала всю территорию лагеря, детские корпуса, столовую, клуб и медпункт. В этом году был положен новый асфальт, продолжается капитальный ремонт ограждения, установлены стеклопакеты в медицинском корпусе и заменена электросистема.



- Наши корпуса находятся сейчас в ремонтном состоянии. Часть корпусов уже полностью готовы, часть ещё красятся. Они хоть и старенькие, но всегда находятся в состоянии технического обслуживания. Всегда внедряется что-то новое. Вот в этом году мы благоустроили три корпуса. Таким образом, в нашем лагере все корпуса благоустроены, – рассказала журналистам директор детского оздоровительного центра «Огонёк» Марина Ладоева.



Детский лагерь «Огонёк» является самым большим оздоровительным центром в Бурятии. Он также один из старейших лагерей России. В прошлом году «Огоньку» исполнилось 85 лет.



Летом в лагере будет работать 64 человека, в том числе педагогический и технический состав. Оздоровительным центр насчитывает 8 спальных корпусов на 9 отрядов. В планах лагеря принять за лето 750 детей.



- Радостно, что лагерь нам достался из Советского Союза, но к сожалению, в развитии он остался там. Несмотря на это, благодаря усилиям коллектива, лагерь приводится в порядок, идёт подкраска, два раза уже прошла обработка от клещевого энцефалита. 260 детей лагерь вмещает в смену, хоть мог бы и 360. Всё это можно улучшить, если вкладывать большие средства. Сезон уже вот-вот начнётся, уже поздно об этом думать, но в последующие годы будем рассматривать увеличение финансирования, – поделился и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.



10 июня лагерь пройдёт государственную комиссию, а уже 17-го откроет свои двери для детей.









