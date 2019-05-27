27 Мая

26 Мая

Популярное

В Улан-Удэ заброшенную территорию превращают в парк

В Улан-Удэ заброшенную территорию превращают в парк
Общество, 
Открытие парка пройдёт на этой неделе

В Улан-Удэ 30 мая откроется парк по адресу: ул. Революции 1905 года, дом 56. Парк создал фонд «Здоровье Бурятии» в рамках реализации проекта «Маленькая Бурятия». Проект поддержан в 2018 году всероссийской общественной организацией Русское географическое общество.

- Заброшенная территория у здания фонда «Здоровье Бурятии» превращается в уютный миниатюрный парк, в котором можно гулять, отдыхать и любоваться растениями. Желающие могут принять участие в уходе и развитии парка, - сообщили в фонде «Здоровье Бурятии».

Ранее Русское географическое общество предоставило фонду «Здоровье Бурятии» грант на безвозмездной, безвозвратной и целевой основе на реализацию проекта на тему: «Экогеографическое просвещение» «Маленькая Бурятия». Сумма гранта составила 700 тысяч рублей.

- В эпоху развития виртуальной реальности люди теряют интерес к наблюдениям, настоящим путешествиям, что обедняет эмоциональную сферу, необходимую для формирования личности. Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья часто не имеют физической возможности самостоятельно побывать на озере Байкал, подняться в горы и увидеть красоты нашей Бурятии, испытать эмоции от пребывания на природе. Актуальность проекта также в том, что в городе очень мало зелёных уголков. Дети и взрослые, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, получат возможность интерактивно побывать в разных уголках республики, познакомятся с растениями в дендрарии, могут представить себе животный мир региона, - отметили в фонде.

Площадка даст возможность на практике применить географические знания: умение ориентироваться в пространстве, наблюдать за погодой, вести наблюдения за изменениями окружающей среды и т.д. Будет развиваться интерес к географии.

- Важно, что объектами проекта - географической площадкой, макетами территории Бурятии на столе и озера Байкал в саду, дендрарием, высокими грядками, безбарьерной средой, будут пользоваться не только дети и взрослые, имеющие ограничения по здоровью: слабовидящие, слабослышащие, на колясках, но и здоровые горожане и гости города, - добавили здесь.

Парк разделён на условные зоны: «Партерный цветник», «Рябиновая аллея», «Тайга», «Пруд «Байкал», «Сенсорная платформа «Бурятия», «Географическая площадка», «Лиственный лес и лесостепь», «Абрикосовая и миндальная аллея», «Плодово-ягодный сад», «Ароматический огород».

«Партерный цветник» встречает гостей у входа. По проекту, строгий квадрат центральной площадки окружён мощеной дорожкой, и между ними разбит цветник. В верхней части – так называемый «деревенский цветник». В нём высажены многолетние лилейники, пионы, дельфиниумы, спиреи и георгины, а также однолетние гладиолусы. По бокам квадрата высажены розы разных сортов, пионы и портулак. Внутренний контур цветника чётко обозначен ирисами. За дорожкой высажены декоративные кустарники и деревья: сирень, форзиция и яблоня «Кармен». Эти растения в будущем создадут средний и высокий уровень.

- Растения подобраны таким образом, чтобы взгляд как бы поднимался от почвопокровных растений - таких, как портулак, выше до красивого краснолистного растения, яблони «Кармен». Сирень разных сортов, буддлея, петуния, ландыш, чубушник, гортензия древовидная, гортензия метельчатая, хоста обеспечат разноцветие в течение всего весенне-летнего периода, а также будут декоративны и зимой, - отмечают в фонде «Здоровье Бурятии».

В зоне «Тайга», например, высажены ель, сосна, пихта, лиственница, кедр, багульник, берёза. Все растения привезены из леса сотрудниками лесничеств. А зона «Лиственный лес и лесостепь» включает в себя такие растения, как берёза, ива, черёмуха, лох серебристый и т.д.

Небольшой пруд в виде озера Байкал и искусственный водоём, обложенный камнями, у входа – водные объекты парка.

Сенсорная платформа «Бурятия» - это карта республики, районы которой выложены различными материалами. Ходить по таким материалам полезно для развития сенсорной сферы. Предназначена она только для детей.

Географическая площадка оборудована современными приборами метеостанции, которая по WI-FI передаёт данные на сенсорный приёмник. Также площадка оборудована наглядными пособиями для детей. Экскурсии, которые проводят для школьников города учителя географии, интересны для учащихся именно возможностью непосредственно сразу узнать, какая погода в данном месте, какое атмосферное давление, направление и скорость ветра. Таким образом возникает интерес к изучению географии и природных явлений, считают в фонде.

По периметру парка проложены дорожки для маломобильных групп населения, для удобства осмотра парка установлены таблички с названиями растений, которые дублируются на шрифте Брайля. Установлено видеонаблюдение.

Парк будет открыт для горожан, для детских и взрослых групп каждый день с 9.00 до 19.00 часов. Занятия или экскурсии по предварительной договорённости.

парки отдыха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Кобыла Бурятия выиграла приз в Чите
Кобыла Бурятия выиграла приз в Чите
Общество, 27.05.2019
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Шелеховчанка стала призёром гонок в Таиланде
Шелеховчанка стала призёром гонок в Таиланде
Общество, 27.05.2019
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
Самого красивого доктора выберут в Иркутске
Самого красивого доктора выберут в Иркутске
Общество, 27.05.2019
Проголосовать может каждый желающий
59-летняя жительница Бурятии покорила Эверест
59-летняя жительница Бурятии покорила Эверест
Общество, 27.05.2019
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
В Улан-Удэ заброшенную территорию превращают в парк
В Улан-Удэ заброшенную территорию превращают в парк
Общество, 27.05.2019
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума
Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума
Общество, 27.05.2019
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В Бурятии артиллеристы уничтожили командный пункт «боевиков»
В Бурятии артиллеристы уничтожили командный пункт «боевиков»
Общество, 27.05.2019
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
В Улан-Удэ назвали победителей «Кожаного мяча-2019»
В Улан-Удэ назвали победителей «Кожаного мяча-2019»
Общество, 27.05.2019
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд
В лагерях Бурятии отдохнут более 42 тысяч детей
В лагерях Бурятии отдохнут более 42 тысяч детей
Общество, 27.05.2019
Выданы санитарно-эпидемиологические заключения для 407 организаций отдыха детей
Улан-Удэ перекопают на два месяца
Улан-Удэ перекопают на два месяца
Общество, 27.05.2019
Движение на улице Трубачеева будет перекрыто большую часть лета. «Байкал-Daily» представляет, на каких улицах и когда будет ограничено движение
В мае пенсионеры Бурятии получат доплату к пенсии сверх прожиточного минимума
В мае пенсионеры Бурятии получат доплату к пенсии сверх прожиточного минимума
Общество, 27.05.2019
1 апреля был принят закон, который внёс изменения в порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам
Росгвардейцы Бурятии сильнейшие в округе по служебному биатлону
Росгвардейцы Бурятии сильнейшие в округе по служебному биатлону
Общество, 27.05.2019
24 мая в Хабаровском крае состоялся чемпионат по летнему служебному биатлону восточного окру войск национальной гвардии Российской Федерации
В Иркутске кошка стала приёмной мамой бельчонку
В Иркутске кошка стала приёмной мамой бельчонку
Общество, 27.05.2019
Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
Сотрудники Роспотребнадзора посадили саженцы в Улан-Удэ
Сотрудники Роспотребнадзора посадили саженцы в Улан-Удэ
Общество, 27.05.2019
Роспотребнадзор по Бурятии присоединился к проекту «Зелёный город»
Средний алиментщик в Бурятии – мужчина «в самом расцвете сил»
Средний алиментщик в Бурятии – мужчина «в самом расцвете сил»
Общество, 27.05.2019
Эти должники чаще всего безработные и неимущие  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^