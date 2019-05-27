В Улан-Удэ заброшенную территорию превращают в парк

Открытие парка пройдёт на этой неделе



В Улан-Удэ 30 мая откроется парк по адресу: ул. Революции 1905 года, дом 56. Парк создал фонд «Здоровье Бурятии» в рамках реализации проекта «Маленькая Бурятия». Проект поддержан в 2018 году всероссийской общественной организацией Русское географическое общество.



- Заброшенная территория у здания фонда «Здоровье Бурятии» превращается в уютный миниатюрный парк, в котором можно гулять, отдыхать и любоваться растениями. Желающие могут принять участие в уходе и развитии парка, - сообщили в фонде «Здоровье Бурятии».



Ранее Русское географическое общество предоставило фонду «Здоровье Бурятии» грант на безвозмездной, безвозвратной и целевой основе на реализацию проекта на тему: «Экогеографическое просвещение» «Маленькая Бурятия». Сумма гранта составила 700 тысяч рублей.



- В эпоху развития виртуальной реальности люди теряют интерес к наблюдениям, настоящим путешествиям, что обедняет эмоциональную сферу, необходимую для формирования личности. Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья часто не имеют физической возможности самостоятельно побывать на озере Байкал, подняться в горы и увидеть красоты нашей Бурятии, испытать эмоции от пребывания на природе. Актуальность проекта также в том, что в городе очень мало зелёных уголков. Дети и взрослые, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, получат возможность интерактивно побывать в разных уголках республики, познакомятся с растениями в дендрарии, могут представить себе животный мир региона, - отметили в фонде.



Площадка даст возможность на практике применить географические знания: умение ориентироваться в пространстве, наблюдать за погодой, вести наблюдения за изменениями окружающей среды и т.д. Будет развиваться интерес к географии.



- Важно, что объектами проекта - географической площадкой, макетами территории Бурятии на столе и озера Байкал в саду, дендрарием, высокими грядками, безбарьерной средой, будут пользоваться не только дети и взрослые, имеющие ограничения по здоровью: слабовидящие, слабослышащие, на колясках, но и здоровые горожане и гости города, - добавили здесь.



Парк разделён на условные зоны: «Партерный цветник», «Рябиновая аллея», «Тайга», «Пруд «Байкал», «Сенсорная платформа «Бурятия», «Географическая площадка», «Лиственный лес и лесостепь», «Абрикосовая и миндальная аллея», «Плодово-ягодный сад», «Ароматический огород».



«Партерный цветник» встречает гостей у входа. По проекту, строгий квадрат центральной площадки окружён мощеной дорожкой, и между ними разбит цветник. В верхней части – так называемый «деревенский цветник». В нём высажены многолетние лилейники, пионы, дельфиниумы, спиреи и георгины, а также однолетние гладиолусы. По бокам квадрата высажены розы разных сортов, пионы и портулак. Внутренний контур цветника чётко обозначен ирисами. За дорожкой высажены декоративные кустарники и деревья: сирень, форзиция и яблоня «Кармен». Эти растения в будущем создадут средний и высокий уровень.



- Растения подобраны таким образом, чтобы взгляд как бы поднимался от почвопокровных растений - таких, как портулак, выше до красивого краснолистного растения, яблони «Кармен». Сирень разных сортов, буддлея, петуния, ландыш, чубушник, гортензия древовидная, гортензия метельчатая, хоста обеспечат разноцветие в течение всего весенне-летнего периода, а также будут декоративны и зимой, - отмечают в фонде «Здоровье Бурятии».



В зоне «Тайга», например, высажены ель, сосна, пихта, лиственница, кедр, багульник, берёза. Все растения привезены из леса сотрудниками лесничеств. А зона «Лиственный лес и лесостепь» включает в себя такие растения, как берёза, ива, черёмуха, лох серебристый и т.д.



Небольшой пруд в виде озера Байкал и искусственный водоём, обложенный камнями, у входа – водные объекты парка.



Сенсорная платформа «Бурятия» - это карта республики, районы которой выложены различными материалами. Ходить по таким материалам полезно для развития сенсорной сферы. Предназначена она только для детей.



Географическая площадка оборудована современными приборами метеостанции, которая по WI-FI передаёт данные на сенсорный приёмник. Также площадка оборудована наглядными пособиями для детей. Экскурсии, которые проводят для школьников города учителя географии, интересны для учащихся именно возможностью непосредственно сразу узнать, какая погода в данном месте, какое атмосферное давление, направление и скорость ветра. Таким образом возникает интерес к изучению географии и природных явлений, считают в фонде.



По периметру парка проложены дорожки для маломобильных групп населения, для удобства осмотра парка установлены таблички с названиями растений, которые дублируются на шрифте Брайля. Установлено видеонаблюдение.



Парк будет открыт для горожан, для детских и взрослых групп каждый день с 9.00 до 19.00 часов. Занятия или экскурсии по предварительной договорённости.



