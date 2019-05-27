Проголосовать может каждый желающий
Народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru. Один раз в сутки каждый гость сайта может поддержать любое количество участников. Заявки принимаются до 10 июня, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Накануне Дня медицинского работника, 14 июня, будут подведены итоги и торжественное награждение. Победители в нескольких номинациях получат ценные подарки от партнёров конкурса.
Для участников конкурса нет ограничений по возрасту, социальному положению, месту работы. В нём могут участвовать заслуженные врачи и начинающие медсестры, работники государственных больниц и сотрудники частных клиник. Единственное условие – высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее трех месяцев.
Самого красивого доктора выберут в Иркутске
Общество, Фото:
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