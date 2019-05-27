В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения в Бурятии в ходе тренировки по управлению огнём уничтожили замаскированный условный командный пункт незаконного вооружённого формирования. Военные использовали координаты, полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Боевые стрельбы проводились на полигоне Бурдуны, оснащённом современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В ходе практических занятий использовались современные многофункциональные комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Беспилотники по цифровым каналам связи передавали на пункт управления огнём артиллерии информацию о месте нахождения объекта условного противника, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректировки для поражения цели.
На практическую тренировку привлекались более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии артиллеристы уничтожили командный пункт «боевиков»
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