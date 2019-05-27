В Приангарье состоится фестиваль-конкурс духовых инструментов «Сибирские фанфары»
В Иркутске стартовал приём заявок на участие в V Всероссийском фестивале-конкурсе духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары».
Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям, номинациям и возрастным категориям. Направление «Оркестровое исполнительство» имеет две номинации «Духовой оркестр» и «Эстрадно-духовой оркестр» с двумя возрастными категориями «до 18 лет включительно» и «от 19 лет и старше» в каждой. Направление «Ансамблевое инструментальное исполнительство» включает в себя одну номинацию «Ансамбль духовых инструментов» с двумя возрастными категориями («до 18 лет включительно» и «от 19 лет и старше»). Направление «Сольное инструментальное исполнительство» состоит из двух номинаций «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые инструменты». В каждой три возрастных категории: от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше.
Фестиваль-конкурс проводится в два тура.
I тур – отборочный, проводится в заочной форме. Для участия в нём необходимо до 1 сентября подать заявку на участие в конкурсе. По результатам просмотра видеоматериалов определятся участники второго тура.
II тур – заключительный, он состоится в Иркутске с 11 по 13 ноября. Программа заключительного тура включает в себя:
- 11 ноября – конкурсные прослушивания участников ансамблевого и сольного исполнительства, круглые столы, мастер-классы;
- 12 ноября – конкурсные прослушивания участников оркестрового исполнительства, круглые столы, мастер-классы;
- 13 ноября – гала-концерт и награждение победителей.
Победителям фестиваля будут присуждаться звания лауреатов, дипломантов, а также один Гран-при по направлению.
В Иркутске пройдут состязания трубачей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новый фонтан будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера
Спортсмены посоревнуются в шахматах, дартсе, плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге и настольном теннисе
Городской пляж на озере Кенон откроют в начале июня
В карнавальном шествии приняло участие рекордное количество горожан
У спортсменов 3 серебра и 3 бронзы
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
И. о. главы администрации Улан-Удэ обещал увеличить финансирование лагерю «Огонёк»
Проголосовать может каждый желающий
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд
Минспорт официально утвердил план прохождения ралли