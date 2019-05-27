В Иркутске пройдут состязания трубачей

В Приангарье состоится фестиваль-конкурс духовых инструментов «Сибирские фанфары»

В Иркутске стартовал приём заявок на участие в V Всероссийском фестивале-конкурсе духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары».



Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям, номинациям и возрастным категориям. Направление «Оркестровое исполнительство» имеет две номинации «Духовой оркестр» и «Эстрадно-духовой оркестр» с двумя возрастными категориями «до 18 лет включительно» и «от 19 лет и старше» в каждой. Направление «Ансамблевое инструментальное исполнительство» включает в себя одну номинацию «Ансамбль духовых инструментов» с двумя возрастными категориями («до 18 лет включительно» и «от 19 лет и старше»). Направление «Сольное инструментальное исполнительство» состоит из двух номинаций «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые инструменты». В каждой три возрастных категории: от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше.



Фестиваль-конкурс проводится в два тура.

I тур – отборочный, проводится в заочной форме. Для участия в нём необходимо до 1 сентября подать заявку на участие в конкурсе. По результатам просмотра видеоматериалов определятся участники второго тура. II тур – заключительный, он состоится в Иркутске с 11 по 13 ноября. Программа заключительного тура включает в себя:

- 11 ноября – конкурсные прослушивания участников ансамблевого и сольного исполнительства, круглые столы, мастер-классы;

- 12 ноября – конкурсные прослушивания участников оркестрового исполнительства, круглые столы, мастер-классы;

- 13 ноября – гала-концерт и награждение победителей.



Победителям фестиваля будут присуждаться звания лауреатов, дипломантов, а также один Гран-при по направлению.

