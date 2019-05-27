В Бурятии кони с крыши оперного театра обрели вторую жизнь у шаманов

10 лет назад старые алюминиевые статуи заменили на бронзовые
Скульптуры коней, снятые с крыши Бурятского оперного театра, обрели вторую жизнь в новом шаманском храме.
Старые алюминиевые двухтонные статуи лошадей с всадниками были заменены на современных бронзовых скакунов весной 2009 года. Новые скульптуры легче старых в два раза и намного тоньше – толщина каждой скульптуры всего 5 мм. Новые кони покрыли особым химическим составом – патиной – создающей эффект старины.
О судьбе снятых с крыши оперного театра стало известно накануне. Скульптуры появились в обновлённом виде в первом в России шаманском храме, который, как сообщал «Байкал-Daily», открылся 26 мая на территории местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри»
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Здесь лошадок привели в порядок – покрасили золотой краской и подлатали.
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