24 мая в Хабаровском крае состоялся чемпионат по летнему служебному биатлону восточного окру войск национальной гвардии Российской Федерации
В соревнованиях приняли участие 17 команд, более 50 спортсменов из территориальных управлений и воинских частей.
Участники чемпионата преодолевали трёхкилометровый участок по пересечённой местности с двумя огневыми рубежами.
В личном первенстве первое место среди женщин завоевала представительница Росгвардии Бурятии прапорщик полиции Зубкова Анастасия. Среди мужчин чемпионом стал сотрудник бурятского ОМОН старший лейтенант Дмитрий Глазков. Ещё один представитель Росгвардии Бурятии старший лейтенант Баир Лупсанов занял второе место.
В общекомандном зачёте победителем стал коллектив управления Росгвардии по Бурятии.
Победители и призёры награждены кубками, дипломами, медалями.
Росгвардейцы Бурятии сильнейшие в округе по служебному биатлону
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