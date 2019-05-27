Более 10000 читинцев прошлись вместе с губернатором по площади

Общество, Фото: Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

В Чите закончились празднования, посвящённые Дню города



26 мая в столице Забайкалья более 10 тысяч горожан приняли участие в шествии трудовых коллективов, посвящённому Дню города, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



В этот день на площади имени Ленина и прилегающих к ней улицах царила яркая, праздничная атмосфера. Дети и взрослые, студенты и общественность, представители самых разных профессий пришли в этот день, чтобы стройными колоннами пройти по площади и принять непосредственное участие в праздновании именин Читы. Для создания торжественной обстановки было предусмотрено праздничное озвучивание по ходу движения колонн, а также концерт.



На площади горожан и гостей забайкальской столицы со знаменательным событием поздравили первые лица края и города. Также здесь состоялось награждение читинцев за заслуги перед городом. Звание «Почётный гражданин города Читы» было присвоено врачу Сергею Лобанову. Медали «За заслуги перед Читой» вручены директору ГТРК «Чита» Галине Каманиной и педагогу Тамаре Сущих.



После приветствия властей и награждения началось шествие трудовых коллективов. Врио Губернатора Забайкальского края Александр Осипов и исполняющий обязанности главы администрации города Александр Сапожников приняли участие в шествии, пройдя в колонне. А после окончания шествия пообщались со всеми желающими на площади в неформальной обстановке и сфотографировались на память.

