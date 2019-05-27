Средний алиментщик в Бурятии – мужчина «в самом расцвете сил»

Эти должники чаще всего безработные и неимущие
В рамках традиционной акции «Судебные приставы – детям» приставы Бурятии составили расширенный «портрет алиментщика» по гендерному признаку. К скорректированным данным о возрасте добавлены сведения об имущественном положении должника и сумме долга.
Типичный неплательщик алиментов в Бурятии – это мужчина «в самом расцвете сил» в возрасте от 36 до 44 лет, чаще всего безработный и неимущий. Данная возрастная категория самая большая и составляет 43 % от общего количества должников, в отношении которых возбуждены производства.
Далее идут мужчины помоложе в возрасте от 28 до 35 лет, численность которых составила 36 %. От уплаты алиментов уклоняются 14 % мужчин в возрасте от 45 лет. В силу молодых лет не торопятся брать ответственность за своих детей 6% отцов в возрасте от 18 до 27 лет.
- В общем объёме алиментных производств 81 % приходится на мужчин-должников. Большая часть из них или 68 % - не трудоустроена либо сознательно скрывает место работы, предоставляя справки с заниженными доходами. Только 31 % мужчин-должников считаются трудоустроенными и с их доходов удерживаются алименты, - сообщила пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
Что касается имущественного положения должников-мужчин, то 69% из них ничего не имеют за душой. Только 30 % являются обладателями движимого и недвижимого имущество. Из них две трети живут в своих квартирах, а одна треть имеет в собственности машину. Анализ показал, что средняя сумма долга у типичного должника-мужчины составляет 152 тысячи рублей.
Вместе с этим в Бурятии продолжает оставаться актуальной негативная тенденция, связанная с увеличением количества женщин, бросающих детей на произвол судьбы. Материнский инстинкт чужд примерно 19 % жительниц республики. Процент разделения женщин по возрасту примерно совпадает с мужчинами. Наибольшее количество женщин, бросивших детей - это женщины в возрасте от 36 до 44 лет. Многие из них лишены родительских прав, нигде не работают и имеют пагубные привычки. Тем временем их дети находятся на попечении государства в детских домах или живут в приёмных семьях.
По данным статистики, 79 % женщин нигде не работают, только 21 % трудоустроены. Большая часть женщин-должников относится к категории неимущих. Данный показатель больше, чем у мужчин, на 16 %. Только лишь 15 % женщин-должников имеют в собственности имущество. Cредняя сумма долга у женщин-должников на 20 тысяч рублей больше, чем у мужчин.
Как показывает статистика, в Бурятии злостных должников по алиментам условно можно разделить на две категории. Это должники, которые ведут маргинальный образ жизни и нигде не работают. А также вполне приличные, на первый взгляд, граждане, сознательно уклоняющиеся от уплаты алиментов. Разводясь со своими супругами, они вычёркивают детей из своей жизни.
Средний алиментщик в Бурятии – мужчина «в самом расцвете сил»
Общество, Фото:
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