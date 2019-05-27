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В Чите заработал светомузыкальный фонтан

В Чите заработал светомузыкальный фонтан
Общество,  Фото:pixabay.com
Новый фонтан будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера

Вечером 25 мая новый фонтан с названием «Театральный» на площади Ленина в Чите с первыми звуками гимна города взметнул свои струи воды в небо. Старт работе светомузыкального фонтана дал и. о. главы Читы Александр Сапожников, сообщает пресс-служба администрации города Читы.

Фонтан имеет округлую форму, его чаша рассчитана на 150 кубометров воды. Она облицована гранитом российского производства. Высота струй фонтана достигает 10 метров.

«Театральный» будет работать ежедневно до 10 сентября. С 8 утра до 6 вечера – в статическом режиме, с 6 вечера до 10 вечера – в динамическом. А с 22:00 до 23:00 горожане и гости краевого центра смогут любоваться светомузыкальным шоу.

Чита фонтан день города
 
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