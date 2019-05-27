Новый фонтан будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера
Вечером 25 мая новый фонтан с названием «Театральный» на площади Ленина в Чите с первыми звуками гимна города взметнул свои струи воды в небо. Старт работе светомузыкального фонтана дал и. о. главы Читы Александр Сапожников, сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Фонтан имеет округлую форму, его чаша рассчитана на 150 кубометров воды. Она облицована гранитом российского производства. Высота струй фонтана достигает 10 метров.
«Театральный» будет работать ежедневно до 10 сентября. С 8 утра до 6 вечера – в статическом режиме, с 6 вечера до 10 вечера – в динамическом. А с 22:00 до 23:00 горожане и гости краевого центра смогут любоваться светомузыкальным шоу.
В Чите заработал светомузыкальный фонтан
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Приангарье состоится фестиваль-конкурс духовых инструментов «Сибирские фанфары»
В Чите закончились празднования, посвящённые Дню города
Новый фонтан будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера
Спортсмены посоревнуются в шахматах, дартсе, плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге и настольном теннисе
Городской пляж на озере Кенон откроют в начале июня
В карнавальном шествии приняло участие рекордное количество горожан
У спортсменов 3 серебра и 3 бронзы
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
И. о. главы администрации Улан-Удэ обещал увеличить финансирование лагерю «Огонёк»
Проголосовать может каждый желающий
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих