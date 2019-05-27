В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
На Читинской государственной заводской конюшне имени Хасаена Хакимова состоялось XI лично-командное первенство по конному спорту «Кубок города Читы», посвящённое празднованию Дня города.
В этом году на соревнования прибыло 72 племенных лошади. 13 конезаводчиков из районов Забайкальского края и республики Бурятия и их подопечные были серьёзно настроены на победу.
В результате в этот день было зафиксировано два рекорда. Первый в скачках для полукровных лошадей поставила кобыла Тактика на дистанции 1200 метров. Наездник – Николай Соколов. Второй – на 2000 метров – у жеребца Эйр Джет под седлом Сергея Старицына. Обе лошади принадлежат читинскому коневладельцу Александру Ванчугову.
Также в число победителей вошли лошади Хакас, Гермиона, Кейптаун, Дарк Эльф, Самурай-сан, Варяг Док, Герцог, Бархатная, Хучир. Главный приз для рысаков «Первомайский» выиграла кобыла Бурятия. Лучше всех в соревнованиях для верховых пород на приз «Вступительный» на 2000 метров стал Эйр Джет из Читы.
Кубок города Читы достался представителю читинской конюшни Кентавру и его наезднице Сабине Соловьевой. Приз «Городского округа «Город Чита» у гнедого жеребца по кличке Комплимент из республики Бурятия. Наездник – Виктория Жаркова, сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.
Кобыла Бурятия выиграла приз в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
Проголосовать может каждый желающий
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд
Выданы санитарно-эпидемиологические заключения для 407 организаций отдыха детей
Движение на улице Трубачеева будет перекрыто большую часть лета. «Байкал-Daily» представляет, на каких улицах и когда будет ограничено движение
1 апреля был принят закон, который внёс изменения в порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам
24 мая в Хабаровском крае состоялся чемпионат по летнему служебному биатлону восточного окру войск национальной гвардии Российской Федерации
Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
Роспотребнадзор по Бурятии присоединился к проекту «Зелёный город»
Эти должники чаще всего безработные и неимущие