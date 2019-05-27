Кобыла Бурятия выиграла приз в Чите

В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту



На Читинской государственной заводской конюшне имени Хасаена Хакимова состоялось XI лично-командное первенство по конному спорту «Кубок города Читы», посвящённое празднованию Дня города.



В этом году на соревнования прибыло 72 племенных лошади. 13 конезаводчиков из районов Забайкальского края и республики Бурятия и их подопечные были серьёзно настроены на победу.



В результате в этот день было зафиксировано два рекорда. Первый в скачках для полукровных лошадей поставила кобыла Тактика на дистанции 1200 метров. Наездник – Николай Соколов. Второй – на 2000 метров – у жеребца Эйр Джет под седлом Сергея Старицына. Обе лошади принадлежат читинскому коневладельцу Александру Ванчугову.



Также в число победителей вошли лошади Хакас, Гермиона, Кейптаун, Дарк Эльф, Самурай-сан, Варяг Док, Герцог, Бархатная, Хучир. Главный приз для рысаков «Первомайский» выиграла кобыла Бурятия. Лучше всех в соревнованиях для верховых пород на приз «Вступительный» на 2000 метров стал Эйр Джет из Читы.



Кубок города Читы достался представителю читинской конюшни Кентавру и его наезднице Сабине Соловьевой. Приз «Городского округа «Город Чита» у гнедого жеребца по кличке Комплимент из республики Бурятия. Наездник – Виктория Жаркова, сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.

