У спортсменов 3 серебра и 3 бронзы
Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин, который с 25 по 26 мая проходил в Омске. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из десяти сибирских регионов.
Серебряными призёрами среди мужчин стали Бахриддин Муминов (весовая категория до 60 кг) и Иван Кедун (до 66 кг). Бронзовую награду в весе до 81 кг выиграл Давид Габаидзе.
Среди женщин в весовой категории до 63 кг серебряную медаль завоевала Елена Юркина. Бронзовые награды получили Варвара Чарохчан (весовая категория до 57 кг) и Айлана Ооржак (до 70 кг).
Все призёры завоевали путёвки на чемпионат России по дзюдо, который с 6 по 9 сентября пройдёт в Назрани, передаёт слова старшего тренера сборной команды Приангарья Сергея Гончарова пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Дзюдоисты Приангарья завоевали шесть медалей на чемпионате Сибири
Общество, Фото:
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