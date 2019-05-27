Дзюдоисты Приангарья завоевали шесть медалей на чемпионате Сибири

У спортсменов 3 серебра и 3 бронзы



Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин, который с 25 по 26 мая проходил в Омске. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из десяти сибирских регионов.



Серебряными призёрами среди мужчин стали Бахриддин Муминов (весовая категория до 60 кг) и Иван Кедун (до 66 кг). Бронзовую награду в весе до 81 кг выиграл Давид Габаидзе.



Среди женщин в весовой категории до 63 кг серебряную медаль завоевала Елена Юркина. Бронзовые награды получили Варвара Чарохчан (весовая категория до 57 кг) и Айлана Ооржак (до 70 кг).



Все призёры завоевали путёвки на чемпионат России по дзюдо, который с 6 по 9 сентября пройдёт в Назрани, передаёт слова старшего тренера сборной команды Приангарья Сергея Гончарова пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

