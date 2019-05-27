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В Иволгинском дацане Бурятии зацвела сакура

В Иволгинском дацане Бурятии зацвела сакура
Общество, 
В Иволгинском дацане возле Жуд дугана зацвела сакура.

- Цветение сакуры проходит всего лишь несколько дней. Тем самым, сакура показывает нам, что всё что созданное, красивое имеет свойство умирать, разрушаться и уходить в прошлое. Всё то, что мы построим и сделаем - будет разрушено, оно не вечно. О непостоянстве всех вещей вокруг нас постоянно в своих учениях говорили I Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев и XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигилов. И это временное цветение сакуры лишь напоминание нам о непостоянстве, - сообщили в пресс-службе Сангхи России.

Ламы Жуд дугана говорят, что цветение сакуры – предвестник благоприятного года.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно верующие пожертвовали Иволгинскому дацану около 40 фикусов.
Иволгинский дацан буддизм сакура
 
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