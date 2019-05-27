В Улан-Удэ пройдёт обряд почитания хозяев местности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состоится он в начале июня



9 июня в 10:00 состоится обряд «Обоо тахиха» на Верхней Берёзовке.



Хурал посвящён хозяевам местности - сабдакам.



- Их почитание и подношение им белой пищи даруют верующим защиту и гармонию с окружающим миром. Также они приносят успехи в делах, благоприятствуют в улучшении здоровья, защищают от пожаров и прочих стихийных бедствий. Верующим нужно принести с собой далга (мучное, сладкое, молочное) и сэржэм (чай, молоко, тарасун), - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



Обряд почитания духов предков и божеств местности нужно совершать по буддийской традиции. Главное, донести свою просьбу через подношение и оказание внимания тем, к кому обращаются, поясняют ламы.



- Божества местности - это различные духи, пребывающие в той или иной местности в виде разнообразных существ. К ним можно отнести духов воды, земли, таких, как, лу, нян, цен и тд. Их функция сохранять гармонию и целостность подконтрольной территории, оберегать от всевозможных стихийных бедствий, но только, если люди живут в гармонии с ними и с природой. Если этого не происходит, то они обращаются в «демонов», что насылают мор, падеж скота, раздоры и всевозможные несчастья и катаклизмы, - поясняют в Сангхе.



Верующие считают, что польза от обряда «Обоо тахиха» в том, что очищаются энергетические загрязнения «Диб», от которых страдают существа мира духов. В том месте, где сильные ламы совершают обряд правильно, наступает гармония и процветание, поясняют ламы.



Место проведения: посёлок Кумыска. Сбор возле Диважин дугана с 08:30 до 09:30.



