Операция пройдёт на приграничной территории Бурятии
В Бурятии пройдёт пограничная операция «Режим – 2019», которую проводит Пограничное управление ФСБ и правоохранительные органы.
В течение двух месяцев в приграничных районах пройдут межведомственные рейды по контролю за соблюдением гражданами правил пограничного режима, а также правил ведения хозяйственной деятельности и содержания скота вблизи государственной границы.
В 2018 году выявили более 1100 нарушителей правил пограничного режима, из них 122 иностранных гражданина. За нарушение правил ведения хозяйственной деятельности вблизи государственной границы к административной ответственности привлечены 226 граждан.
Наряду с сотрудниками правоохранительных органов, в пограничной операции примут участие члены добровольных народных дружин, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
Пограничная операция «Режим» пройдёт в Бурятии
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