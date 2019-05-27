Пограничная операция «Режим» пройдёт в Бурятии

Операция пройдёт на приграничной территории Бурятии



В Бурятии пройдёт пограничная операция «Режим – 2019», которую проводит Пограничное управление ФСБ и правоохранительные органы.



В течение двух месяцев в приграничных районах пройдут межведомственные рейды по контролю за соблюдением гражданами правил пограничного режима, а также правил ведения хозяйственной деятельности и содержания скота вблизи государственной границы.



В 2018 году выявили более 1100 нарушителей правил пограничного режима, из них 122 иностранных гражданина. За нарушение правил ведения хозяйственной деятельности вблизи государственной границы к административной ответственности привлечены 226 граждан.



Наряду с сотрудниками правоохранительных органов, в пограничной операции примут участие члены добровольных народных дружин, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



