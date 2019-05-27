Также её признали самой активной велогонщицей заездов
Шелеховчанка Анастасия Пляскина в составе сборной России заняла второе место в командном зачёте на международных соревнованиях по велосипедному спорту – шоссе, которые 26 мая завершились в Таиланде. В гонке приняли участие 65 сильнейших гонщиц из 12 стран мира.
Спортсменка преодолела два этапа гонок по 90 километров каждый. По итогам соревнований Анастасия Пляскина стала второй в командном зачёте и была признана самой активной велогонщицей заездов.
Анастасия Пляскина является мастером спорта России, студенткой Училища олимпийского резерва города Иркутска. Она занимается велоспортом на протяжении 10 лет и сейчас тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством усольского тренера Игоря Грицких. До этого она тренировалась у Владимира Бурмистрова, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Шелеховчанка стала призёром гонок в Таиланде
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Забайкалье был разыгран «Кубок города Читы» по конному спорту
Также её признали самой активной велогонщицей заездов
Проголосовать может каждый желающий
Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Открытие парка пройдёт на этой неделе
Бурятию в 2020 году, как и всю Россию, ждёт ряд мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих
В финальных соревнованиях приняли участие 18 команд
Выданы санитарно-эпидемиологические заключения для 407 организаций отдыха детей
Движение на улице Трубачеева будет перекрыто большую часть лета. «Байкал-Daily» представляет, на каких улицах и когда будет ограничено движение
1 апреля был принят закон, который внёс изменения в порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам
24 мая в Хабаровском крае состоялся чемпионат по летнему служебному биатлону восточного окру войск национальной гвардии Российской Федерации
Бельчонок упал с дерева и был поклёван воронами
Роспотребнадзор по Бурятии присоединился к проекту «Зелёный город»
Эти должники чаще всего безработные и неимущие