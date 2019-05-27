Шелеховчанка стала призёром гонок в Таиланде

Также её признали самой активной велогонщицей заездов



Шелеховчанка Анастасия Пляскина в составе сборной России заняла второе место в командном зачёте на международных соревнованиях по велосипедному спорту – шоссе, которые 26 мая завершились в Таиланде. В гонке приняли участие 65 сильнейших гонщиц из 12 стран мира.



Спортсменка преодолела два этапа гонок по 90 километров каждый. По итогам соревнований Анастасия Пляскина стала второй в командном зачёте и была признана самой активной велогонщицей заездов.



Анастасия Пляскина является мастером спорта России, студенткой Училища олимпийского резерва города Иркутска. Она занимается велоспортом на протяжении 10 лет и сейчас тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством усольского тренера Игоря Грицких. До этого она тренировалась у Владимира Бурмистрова, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

