Фестиваль татуировки пройдёт в Иркутске

Здесь выберут лучшие татуировки на любой вкус
8-9 июня в Иркутске состоится второй международный фестиваль татуировки BaikalTattooFest. Он будет проходить на территории выставочного центра СибЭкспоЦентр.
В конкурсной части фестиваля определят лучших по нескольким номинациям:
- Традиционная татуировка (Old school, new school, traditional, neotraditional);
- Ориентальная татуировка (Все азиатские татуировки)
- Цветная татуировка (Все цветные работы, кроме больших);
- Черно-белая татуировка (Все черно-белые работы, кроме больших. Допускается до 10% цвета);
- Орнаментальная татуировка (Узоры, орнаменты);
- Маленькая татуировка (размер татуировки не должен превышать 7 см);
- Сover up;
- Реализм;
- Большая черно-белая (Под большой татуировкой подразумевается полностью татуированная часть тела);
- Большая цветная (Под большой татуировкой подразумевается полностью татуированная часть тела).
Состоятся также выступления музыкантов, танцевальных коллективов, DJ, мастер-классы и пр.
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