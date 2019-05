Фестиваль татуировки пройдёт в Иркутске

Здесь выберут лучшие татуировки на любой вкус



8-9 июня в Иркутске состоится второй международный фестиваль татуировки BaikalTattooFest. Он будет проходить на территории выставочного центра СибЭкспоЦентр.В конкурсной части фестиваля определят лучших по нескольким номинациям:- Традиционная татуировка (Old school, new school, traditional, neotraditional);- Ориентальная татуировка (Все азиатские татуировки)- Цветная татуировка (Все цветные работы, кроме больших);- Черно-белая татуировка (Все черно-белые работы, кроме больших. Допускается до 10% цвета);- Орнаментальная татуировка (Узоры, орнаменты);- Маленькая татуировка (размер татуировки не должен превышать 7 см);- Сover up;- Реализм;- Большая черно-белая (Под большой татуировкой подразумевается полностью татуированная часть тела);- Большая цветная (Под большой татуировкой подразумевается полностью татуированная часть тела).Состоятся также выступления музыкантов, танцевальных коллективов, DJ, мастер-классы и пр.