Кинологи из Бурятии отправились на «АрМИ-2019»

Команда военнослужащих уехала в подмосковный посёлок Княжево
Команда мотострелкового соединения из Бурятии, которая стала победителем окружного этапа конкурса «Верный друг», отправилась в подмосковный посёлок Княжево для участия во всеармейском этапе состязаний.
Расчёты-победители приступили к подготовке к соревнованиям, они вступят в борьбу с лучшими командами военных округов России.
В течение некоторого времени четвероногим необходимо адаптироваться к климатическим условиям на новом месте.
В ходе практической части конкурса служебным собакам вместе со своими вожатыми предстоит преодолеть четыре основных этапа: «Дог биатлон - индивидуальная гонка», «Дог биатлон - эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий».
В дисциплине «Защитная служба» расчёты произведут задержание нарушителя, досмотр, конвоирование с последующей защитой от нападения и защиту от нападения нарушителя в движении. Вожатые, в свою очередь, выполняют нормативы по огневой подготовке и метанию гранат.
В общей сложности участники пройдут около 5 тыс. метров дистанции, полной различных препятствий. В частности, четвероногие участники преодолеют окоп, барьер, забор, сквозную лестницу, сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
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