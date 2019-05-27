Более двух тысяч иркутян участвовали в велопараде

Любители езды на велосипеде проехали по центральным улицам Иркутска



Более двух тысяч иркутян присоединились к всероссийской акции велопарадов 26 мая. Организатором мероприятия выступил Велотранспортный союз Иркутска при поддержке администрации города.



Впервые велопарад в честь дня города прошёл в 2018 году и собрал почти 1200 человек, в этом году количество участников увеличилось. Старт колонны был дан на острове Конный возле колеса обозрения.



- Сегодня здесь собрались люди разных возрастов и профессий. Думаю, любители велоспорта оценили, появившуюся в прошлом году в рамках реконструкции улицы Декабрьских Событий отдельную полосу для велосипедистов. Ещё одна такая полоса есть и в Академгородке. В этом году в рамках реконструкции дорог велодорожки появятся на улицах Авиастроителей и Баумана, – сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



Маршрут велопарада в Иркутске был разработан для удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня физической подготовки. Основная часть заезда проходила по центральным улицам города.



По словам организатором, такие мероприятия нужны для развития велокультуры столицы Восточной Сибири, популяризации велосипедного транспорта, пропаганды соблюдения правил дорожного движения, здорового образа жизни, объединения жителей города и сохранения экологии в Иркутске. В этом году подобные велопарады прошли более чем в 50 городах России, сообщает пресс-служба мэрии.

