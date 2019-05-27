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В Бурятии «бестужевцы» отметили 90-летие театра

В Бурятии «бестужевцы» отметили 90-летие театра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трём артистам Русского драматического театра вручили звания заслуженных

24 мая в Русском драматическом театре имени Бестужева состоялся юбилейный вечер, посвящённый 90-летию старейшего профессионального театра в Бурятии. Мстория театра начинает свой отсчёт с 1928 года.

В октябре 1928 года в Верхнеудинск прибыл с гастролями Московский передвижной организационный синтетический театр Международного Красного Стадиона и Осоавиахима СССР, в сокращении Оргтеатр. Оргтеатр показал на сцене верхнеудинского Дворца Труда несколько спектаклей, которые шли при переполненных залах. Его приезд совпал с движением общественности Верхнеудинска за создание своего профессионального театра, длившимся уже более двух лет под девизом «Даёшь театр!». Оргтеатру предложили остаться на предстоящий сезон. Коллектив ответил согласием.

Вернувшись из Владивостока в начале декабря и укрепив свой состав вызванными дополнительно из Москвы артистами оперетты, коллектив Оргтеатра открыл «зимний сезон» спектаклем «Человек с портфелем» А. Файко.

Это событие 22 декабря 1928 года стало точкой отсчёта истории Государственного русского драматического театра имени Бестужева. Его открытию в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) предшествовал длительный процесс формирования культурной среды, театральной культуры. Большую роль в этом сыграли ссыльные декабристы, ставшие проводниками просвещения и русской культуры. Особенно значителен вклад Николая Бестужева, именем которого назван Русский театр в 1991 году.

На юбилейном вечере с поздравлениями в адрес сотрудников театра выступили глава Бурятии Алексей Цыденов, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, работники культуры и другие.

- Уважаемые служители театра, уважаемые друзья, уважаемые земляки всех поздравляю с нашим большим праздником – с 90-летием нашего театра. Хотелось бы пожелать всем работникам театра, служителям театра того, чтобы у вас всегда был зритель, чтобы зритель был с вами на одной волне, чтобы зритель всегда также сопереживал тому, что происходит на сцене, как мы только что сейчас, чтобы зритель вас любил, - выступил Алексей Цыденов.

- В этот праздничный день примите самые искренние пожелания дальнейшего развития и процветания, творческих успехов, новых побед и свершений! Пусть история театра продолжается новыми именами и талантливыми премьерами. Удачи, вдохновения и всего самого доброго! - пожелал Игорь Шутенков.

Затем прошла церемония вручения почётных званий «Заслуженных артистов Республики Бурятия». Заслуженными артистами стали Николай Брагин, Кристина Кузнецова и Александр Кузнецов. Почётного звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» удостоились Лилия Маркина, заведующая литературно-драматургической частью и Виктория Игнашевич, главный администратор театра.

Также почётными грамотами от администрации Улан-Удэ и Народного Хурала были награждены и другие сотрудники культурного учреждения.

На сцене в юбилейный вечер артисты представили зрителям отрывки из спектаклей «Вишнёвый сад», «Анатэма», «Смерть Тарелкина». В финале праздничного мероприятия прозвучали песни от группы «Дари», созданного артистами театра.



Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая перед театром разбили яблоневый сад.




Русский драмтеатр юбилей администрацияУУ
 
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