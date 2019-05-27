В Бурятию прибыли более 50 новобранцев

Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек



В воинские части в Бурятии с начала призывной весенней кампании прибыли более 50 новобранцев.



Всего на комплектование воинских частей будет направлено около 400 человек, из них более 100 младших специалистов, окончивших учебные центры Минобороны России.



- В течение первых недель службы молодое пополнение проходит адаптацию в воинских коллективах. Занятия с новобранцами проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров, – сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.



Также с каждым военнослужащим индивидуально работают специалисты - психологи. Они тестируют солдат на нервно-психологическую устойчивость и адаптивность к новому окружению.



Военные медики, в свою очередь, проводят углублённое медицинское обследование. По его итогам медики дают рекомендации командирам по уровню допустимых физических нагрузок для каждого новобранца, уточнили в ВВО.



