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В Бурятию прибыли более 50 новобранцев

В Бурятию прибыли более 50 новобранцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек

В воинские части в Бурятии с начала призывной весенней кампании прибыли более 50 новобранцев.

Всего на комплектование воинских частей будет направлено около 400 человек, из них более 100 младших специалистов, окончивших учебные центры Минобороны России.

- В течение первых недель службы молодое пополнение проходит адаптацию в воинских коллективах. Занятия с новобранцами проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров, – сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

Также с каждым военнослужащим индивидуально работают специалисты - психологи. Они тестируют солдат на нервно-психологическую устойчивость и адаптивность к новому окружению.

Военные медики, в свою очередь, проводят углублённое медицинское обследование. По его итогам медики дают рекомендации командирам по уровню допустимых физических нагрузок для каждого новобранца, уточнили в ВВО.

призывники военнослужащие
 
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