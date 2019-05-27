Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек
В воинские части в Бурятии с начала призывной весенней кампании прибыли более 50 новобранцев.
Всего на комплектование воинских частей будет направлено около 400 человек, из них более 100 младших специалистов, окончивших учебные центры Минобороны России.
- В течение первых недель службы молодое пополнение проходит адаптацию в воинских коллективах. Занятия с новобранцами проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров, – сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Также с каждым военнослужащим индивидуально работают специалисты - психологи. Они тестируют солдат на нервно-психологическую устойчивость и адаптивность к новому окружению.
Военные медики, в свою очередь, проводят углублённое медицинское обследование. По его итогам медики дают рекомендации командирам по уровню допустимых физических нагрузок для каждого новобранца, уточнили в ВВО.
В Бурятию прибыли более 50 новобранцев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек
В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы
От старого здания школы остались груды мусора
Рыбаки построили свои домики самовольно
Инна Степанова и Эрдэм Ирдынеев стали призёрами турецкого этапа Кубка мира
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия Дворца Неба в шаманской организации «Тэнгэри»
Кто-то закрыл задвижку в колодце
Образовательное учреждение не отчиталось о приёме на работу бывшего участкового
Балетная школа Морихиро Ивата дала отчётный концерт. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Яну Енину обошли спортсменки из Москвы и Белгорода
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая по республике без осадков
Мужчина пытался обжаловать приговор, но не смог
Мужчина проходил мимо и совершил кражу
Беседы проводили на линейках по случаю окончания учебного года
«Это мужественный поступок», отметили ведущие