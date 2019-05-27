Неизвестный оставил улан-удэнцев без холодной воды

Кто-то закрыл задвижку в колодце



26 мая неизвестный закрыл задвижку в колодце на улице Тигровая 12 в Октябрьский районе Улан-Удэ. В результате без холодной воды остались потребители частного сектора с улиц Вандышева, Зеркальная, Туманная, Тигровая, Солидарности.



В 18:30 подачу водоснабжения восстановили. В период отсутствия воды подвоз воды не проводился. Время отключения составило 5 часов 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

