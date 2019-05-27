В Бурятии оштрафовали директора Республиканского техникума

Образовательное учреждение не отчиталось о приёме на работу бывшего участкового



Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии «Республиканский межотраслевой техникум» нарушал закон о противодействии коррупции



Установлено, что в феврале 2019 года директором техникума заключён трудовой договор с гражданином, ранее занимавшим должность участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Заиграевскому району.



Однако уведомление о заключении трудового договора по месту его прежней службы в срок не направлено.



Директору техникума внесено представление, которое удовлетворено. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.



Также директор техникума привлечён к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.