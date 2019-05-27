Улан-удэнцы увидели «Шаги к прекрасному»: фоторепортаж





По словам организаторов, в школе царит особая атмосфера,среда для всестороннего развития детей разного возраста. Опытные педагоги стремятся расширить кругозор, укрепить физическую форму, развить музыкальный слух, улучшить координацию движения, а также повысить уверенность в себе каждого воспитанника школы.

Накануне, 26 мая, на сцене театра Оперы и балета состоялся отчётный концерт балетной школы Морихиро Ивата «Шаги к прекрасному». Школа распахнула свои двери для юных талантов в 2016 году.Отчёт состоя из двух отделений. В первом это была концертная программа, во втором – балет «Дюймовочка» с яркими и оригинальными номерами в исполнении юных танцоров.- У нас сегодня был очень большой праздник. На сцене Оперного театра прошёл отчётный концерт нашей школы. Он служит своеобразным отчётом нашей трёхгодовой работы. Мы с детьми занимались, они ещё, конечно, очень маленькие. Процесс обучения далеко не закончен. Но всё чему они смогли научиться за это время мы показали. Все дети очень старались, они показали максимум своих возможностей. – рассказала «Байкал-Daily» Ольга Ивата, художественный руководитель балетной школы Морихиро Ивата.