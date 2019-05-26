Жителя Бурятии за убийство пасынка приговорили к 9 годам «строгача»

Мужчина пытался обжаловать приговор, но не смог







Однако, на предварительном следствии гражданин показывал, что в ходе ссоры с пасынком из-за того, что последний закурил в доме, он нанёс ему один удар ножом в область грудной клетки. Он разозлился на родственника и был вне себя от злости на него.



Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина при совершении преступления и в настоящее время каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает. Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.





В состоянии аффекта, равно как и любого другого эмоционального состояния, способного оказать существенное влияние на его поведение в исследуемой ситуации, не находился, заключили в Верховном суде.