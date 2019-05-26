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Жителя Бурятии за убийство пасынка приговорили к 9 годам «строгача»

Жителя Бурятии за убийство пасынка приговорили к 9 годам «строгача»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался обжаловать приговор, но не смог

В Бурятии в Верховном суде решение районного суда в отношении мужчины, зарезавшего 32-летнего пасынка из-за сигареты, оставили без изменений. Злоумышленника приговорили к 9-ти годам колонии строгого режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 13 ноября 2018 года в посёлке Горячинск Прибайкальского района. После застолья сын сожительницы по своей привычке, которая неоднократно уже становилась причиной скандалов в семье, достал сигарету и закурил её в доме.

Отчим сразу начал ругать его. Они вместе вышли из дома во двор, где ссора на фоне алкогольного опьянения стала опасной. Пенсионер сбегал на кухню, схватил нож, затем вернулся на улицу и нанёс пасынку удар клинком в грудь.

- В суде мужчина вину признал частично, показал, что убийство своего пасынка совершил в состоянии аффекта, не контролировал свои действия, умысла на убийство у него не было. Эти же доводы он привёл в апелляционной жалобе, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 
 
Однако, на предварительном следствии гражданин показывал, что в ходе ссоры с пасынком из-за того, что последний закурил в доме, он нанёс ему один удар ножом в область грудной клетки. Он разозлился на родственника и был вне себя от злости на него.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина при совершении преступления и в настоящее время каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает. Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

В состоянии аффекта, равно как и любого другого эмоционального состояния, способного оказать существенное влияние на его поведение в исследуемой ситуации, не находился, заключили в Верховном суде.
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