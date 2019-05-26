26 Мая

25 Мая

24 Мая

Популярное

Школьникам Бурятии напомнили правила дорожного движения

Школьникам Бурятии напомнили правила дорожного движения
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Беседы проводили на линейках по случаю окончания учебного года

Сотрудники Госавтоинспекции Кабанского района Бурятии провели беседы со школьниками трёх школ посёлка Селенгинск на торжественных линейках, приуроченных к окончанию учебного года.

- Полицейские обеспокоены тем, что в текущем году в населённом пункте зарегистрировано три ДТП с участием детей, поэтому в преддверии школьных каникул они напомнили школьникам правила поведения вблизи дорог. – сообщает УГИБДД по Бурятии.

Стражи порядка рассказали ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно при катании на велосипедах, а также о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток.
ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сергей Зверев пришёл на премию RU. TV с плакатом «Спаси Байкал»: видео
Сергей Зверев пришёл на премию RU. TV с плакатом «Спаси Байкал»: видео
Общество, 26.05.2019
«Это мужественный поступок», отметили ведущие
Из Исландии в Бурятию за неделю прибыло около тонны баранины
Из Исландии в Бурятию за неделю прибыло около тонны баранины
Общество, 26.05.2019
Также поступила свинина из Парагвая, Чили и Бразилии 
На Пике Любви в Бурятии мужчина сломал ногу
На Пике Любви в Бурятии мужчина сломал ногу
Общество, 26.05.2019
На помощь пострадавшему пришли спасатели 
У улан-удэнца изъяли наркотики
У улан-удэнца изъяли наркотики
Общество, 26.05.2019
Возбуждено уголовное дело 
В Улан-Удэ до +22
В Улан-Удэ до +22
Общество, 26.05.2019
По республике днём 19-24, местами по северу 10-15 тепла
В Улан-Удэ прошло открытие мотосезона в стиле «Безумного Макса»: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло открытие мотосезона в стиле «Безумного Макса»: фоторепортаж
Общество, 25.05.2019
На мероприятие прибыли байкеры из других городов, Монголии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Общественная палата России: В Бурятии есть места, о которых должны знать во всём мире
Общественная палата России: В Бурятии есть места, о которых должны знать во всём мире
Общество, 25.05.2019
Как раскрыть туристический потенциал городов Сибири и Дальнего Востока, обсудят на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ
В Улан-Удэ прошёл запуск цифровых воздушных змеев: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл запуск цифровых воздушных змеев: фоторепортаж
Общество, 25.05.2019
Акция была посвящена переходу Бурятии на цифровое телевидение. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Финал фестиваля «Байкальская звезда» проходит в Иркутске
Финал фестиваля «Байкальская звезда» проходит в Иркутске
Общество, 25.05.2019
В 2019 году на организацию фестиваля «Байкальская звезда» из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей
В Бурятии продолжаются работы по созданию музея Иволгинского дацана
В Бурятии продолжаются работы по созданию музея Иволгинского дацана
Общество, 25.05.2019
В помещении будущего музея сделаны натяжные потолки, залит пол
В Иркутске появится новый автобусный маршрут
В Иркутске появится новый автобусный маршрут
Общество, 25.05.2019
Работа маршрута стартует в конце мая
В Улан-Удэ до + 18
В Улан-Удэ до + 18
Общество, 25.05.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами небольшой дождь и мокрый снег
Велосипедисты попросили главу Бурятии об экстрим-парке
Велосипедисты попросили главу Бурятии об экстрим-парке
Общество, 24.05.2019
Спонтанная встреча молодых велосипедистов и Алексея Цыденова произошла возле Русского драмтеатра
День России в Чите отпразднуют конными скачками
День России в Чите отпразднуют конными скачками
Общество, 24.05.2019
В Забайкалье будет разыгран Кубок министерства сельского хозяйства края

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^