Беседы проводили на линейках по случаю окончания учебного года
Сотрудники Госавтоинспекции Кабанского района Бурятии провели беседы со школьниками трёх школ посёлка Селенгинск на торжественных линейках, приуроченных к окончанию учебного года.
- Полицейские обеспокоены тем, что в текущем году в населённом пункте зарегистрировано три ДТП с участием детей, поэтому в преддверии школьных каникул они напомнили школьникам правила поведения вблизи дорог. – сообщает УГИБДД по Бурятии.
Стражи порядка рассказали ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно при катании на велосипедах, а также о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток.
Школьникам Бурятии напомнили правила дорожного движения
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