Школьникам Бурятии напомнили правила дорожного движения

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Беседы проводили на линейках по случаю окончания учебного года



Сотрудники Госавтоинспекции Кабанского района Бурятии провели беседы со школьниками трёх школ посёлка Селенгинск на торжественных линейках, приуроченных к окончанию учебного года.



- Полицейские обеспокоены тем, что в текущем году в населённом пункте зарегистрировано три ДТП с участием детей, поэтому в преддверии школьных каникул они напомнили школьникам правила поведения вблизи дорог. – сообщает УГИБДД по Бурятии.



Стражи порядка рассказали ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно при катании на велосипедах, а также о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток.

