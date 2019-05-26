На помощь пострадавшему пришли спасатели
Вчера в Тункинском районе Бурятии при спуске с Пика Любви мужчина сломал ногу. На помощь и эвакуацию пострадавшего выехал поисково-спасательный отряд №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) в количестве 3 человек и 2 единиц техники.
Когда спасатели обнаружили мужчину, они оказали ему помощь, наложив шину на место перелома. Пострадавшего доставили в посёлок Аршан, где его передали работникам скорой помощи, сообщает пресс-служба Республиканского агентство ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник на Пике Любви заблудилась пара из Иркутска. Молодые люди возвращались назад и не смогли найти дорогу. Ближе к двум часам ночи иркутян нашли.
Пик Любви — одна из вершин Тункинских гольцов, располагающаяся на высоте 2124 метров. Согласно поверью, любовь влюблённых будет крепче, если они вместе покорят вершину.
На Пике Любви в Бурятии мужчина сломал ногу
Общество, Фото:
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