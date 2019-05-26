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На Пике Любви в Бурятии мужчина сломал ногу

На Пике Любви в Бурятии мужчина сломал ногу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На помощь пострадавшему пришли спасатели

Вчера в Тункинском районе Бурятии при спуске с Пика Любви мужчина сломал ногу. На помощь и эвакуацию пострадавшего выехал поисково-спасательный отряд №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) в количестве 3 человек и 2 единиц техники.

Когда спасатели обнаружили мужчину, они оказали ему помощь, наложив шину на место перелома. Пострадавшего доставили в посёлок Аршан, где его передали работникам скорой помощи, сообщает пресс-служба Республиканского агентство ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник на Пике Любви заблудилась пара из Иркутска. Молодые люди возвращались назад и не смогли найти дорогу. Ближе к двум часам ночи иркутян нашли. 

Пик Любви — одна из вершин Тункинских гольцов, располагающаяся на высоте 2124 метров. Согласно поверью, любовь влюблённых будет крепче, если они вместе покорят вершину. 
Пик Любви спасатели
 
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