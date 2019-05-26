У улан-удэнца изъяли наркотики

Возбуждено уголовное дело



В Улан-Удэ оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии задержали 38-летнего мужчину. У него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.



По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое – марихуана весом около 250 граммов и около грамма гашишного масла.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, сообщает пресс-служба республиканского МВД.