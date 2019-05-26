Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии задержали 38-летнего мужчину. У него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.
По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое – марихуана весом около 250 граммов и около грамма гашишного масла.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
У улан-удэнца изъяли наркотики
Общество, Фото:
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