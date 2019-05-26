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В Улан-Удэ до +22

В Улан-Удэ до +22
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике днём 19-24, местами по северу 10-15 тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, в большинстве районов республики без осадков, днём по северу возможен небольшой дождь. Ветер западный, днём с переходом на восточный 4-9, местами 10-15 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами 2-7 мороза, днём 19-24, местами по северу 10-15 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью 0-2 тепла, днём 20-22 тепла.
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