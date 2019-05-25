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Общественная палата России: В Бурятии есть места, о которых должны знать во всём мире

Общественная палата России: В Бурятии есть места, о которых должны знать во всём мире
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Как раскрыть туристический потенциал городов Сибири и Дальнего Востока, обсудят на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ

30-31 мая в Улан-Удэ пройдёт форум Общественной палаты России «Сообщество». На нем будут обсуждать различные вопросы, в том числе – раскрытие туристического потенциала городов Сибири и Дальнего Востока.

В качестве инструмента для продвижения местных брендов малых населённых пунктов общественники предлагают проект «Живое наследие». С помощью интерактивной карты и краудсорсинговой платформы проект призван помочь сформировать уникальную идентичность территории.

Проект уже был презентован на нескольких площадках, а 30 мая в ходе форума «Сообщество» в столице Бурятии - Улан-Удэ - с ним можно будет познакомиться на круглом столе «Живое наследие: локальные культурные бренды и повышение туристической привлекательности Сибири и Дальнего Востока».

- Мы знаем, что в Бурятии есть места, обладающие уникальным колоритом, о которых должны знать во всём мире. Однако они недостаточно известны и не столь доступны для туриста, — рассказывает инициатор проекта «Живое наследие», председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. — На всю страну у нас одни «Бурановские бабушки», но это только потому, что они получили глобальную известность, а таких бабушек если не в каждом селе, то в каждом регионе множество, о них должны знать.

По словам Андрея Максимова, культурный колорит и потенциал городов Сибири и Дальнего Востока очень высок: «Реализуется множество проектов, но степень их продвижения, к сожалению, недостаточна. С этой целью была создана карта «Живое наследие». Благодаря карте, проводится выявление основных достопримечательностей на основе, где это возможно, открытых источников, в ряде регионов снаряжаются специальные экспедиции. Одним из пилотных регионов, где будет работать такая экспедиция, станет Республика Бурятия. 

Карта «Живое наследие» будет поддерживаться с помощью краудсорсинговой платформы. Все желающие смогут наносить на карту точки, исходя из своих представлений о том, какие объекты и явления можно назвать основными туристическими символами в конкретном регионе.

Чтобы познакомиться с проектом и принять участие в его обсуждении, необходимо зарегистрироваться на форум: форумсообщество.рф/улан-удэ.

Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы Общественной палаты РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтёры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны, сообщает пресс-служба Общественной палаты. 
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