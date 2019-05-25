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В Улан-Удэ прошёл запуск цифровых воздушных змеев: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция была посвящена переходу Бурятии на цифровое телевидение. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Сегодня, 25 мая, утром на площади Советов состоялась акция «Запуск цифровых воздушных змеев».

Здесь волонтёры запустили в небо 22 воздушных змея с символикой федеральных каналов (21-й с названием Бурятии, 22-й с логотипом цифрового телевидения). Такая акция прошла в один день в 35 регионах, в которых отключение аналогового ТВ произойдёт 3 июня.

- У нас совсем немного осталось до полного перехода на цифровое телевидение – всего 8 дней. Большинство жителей республики уже пользуются цифровым телевидением с декабря 2018 года, а кто-то ещё раньше. Но полных 20 каналов были запущены в декабре 2018 года, - сообщил первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.

И на сегодня малоимущим и нуждающимся оказывается помощь в приобретении необходимого оборудования.

- Для этого правительством выделены средства, 2 тыс человек мы уже оказали помощь. Нуждаются ещё в такой помощи порядка 300 человек. Я думаю, до 3 июня мы управимся. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать «спасибо» волонтёрам, ребята – молодцы, они оказывают огромную помощь в продвижении цифрового телевидения. Они помогают настраивать телевидение, объясняют жителям, что нужно купить, где купить и т.д., - отметил Алексей Назимов. 

Во время мероприятия также состоялась зарядка, которую провели тренеры, фитнес-инструкторы Рафаэль Кулиев и Рафаэль Кулиев-старший. В ней приняли участие именитые спортсмены республики - члены сборной России по стрельбе из лука Наталья Эрдыниева и Баир Цыбекдоржиев, волонтёры.

3 июня 2019 года Бурятия перейдёт на цифровое эфирное телевещание. Аналоговое вещание 20 федеральных общедоступных каналов будет прекращено и продолжится только в «цифре». Региональные каналы продолжат транслироваться в аналоговом формате.

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