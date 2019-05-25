Финал фестиваля «Байкальская звезда» проходит в Иркутске

В 2019 году на организацию фестиваля «Байкальская звезда» из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей
Финал ХХ ежегодного областного фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» проходит в Иркутске. Участие в нём принимают более 300 детей, которые нуждаются в социальной поддержке. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, проживающие в семьях (в том числе приёмных) либо являющиеся воспитанниками областных государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также коллективы детей со всей территории Иркутской области. И накануне прошёл гала-концерт фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фестиваль «Байкальская звезда» проходит в два этапа. В отборочных турах, которые прошли в Иркутске, Зиме, Братске и Усолье-Сибирском, приняли участие более 1200 детей в следующих номинациях: изобразительное, декоративно-прикладное искусство, фотография, компьютерная живопись (графика), художественное слово, фольклор, пение, цирковое искусство. Более трёхсот участников отборочных туров стали финалистами и прибыли в Иркутск для участия во втором туре фестиваля. Он проходит на четырёх площадках.
23 мая в выставочном центре имени Роголя открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Накануне в музыкальном театре имени Загурского состоялся гала-концерт фестиваля «Байкальская звезда». 30 мая в бизнес-отеле «Дельта» проведут конкурс чтецов, а 31 мая на сцене Иркутского государственного университета путей сообщения - камерный концерт фестиваля «Байкальская звезда».
В 2019 году на организацию фестиваля «Байкальская звезда» из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей, более 800 тыс. из них направлено на приобретение подарков финалистам фестиваля. Ежегодный областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» проводится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с 1997 года. Также доброй традицией стало приобретение ценных подарков финалистам фестиваля министрами социального блока правительства Иркутской области.
Финал фестиваля «Байкальская звезда» проходит в Иркутске
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