В Бурятии продолжаются работы по созданию музея Иволгинского дацана



В республике продолжаются работы по созданию музея Иволгинского дацана, которые осуществляются по гранту президента России. Об этом сообщила в «Фейсбуке» пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.



- Руководитель проекта - ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков - лично осмотрел помещение будущего музея: здесь выровнены стены, сделаны натяжные потолки и залит пол. Осталось только провести окончательные работы по полу. С середины июня в помещение уже будут завозить новые витрины, - написала она.



