В Бурятии продолжаются работы по созданию музея Иволгинского дацана

В республике продолжаются работы по созданию музея Иволгинского дацана, которые осуществляются по гранту президента России. Об этом сообщила в «Фейсбуке» пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
- Руководитель проекта - ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков - лично осмотрел помещение будущего музея: здесь выровнены стены, сделаны натяжные потолки и залит пол. Осталось только провести окончательные работы по полу. С середины июня в помещение уже будут завозить новые витрины, - написала она.
Как сообщал «Байкал-Daily», на строительство музея выделено 5,8 млн рублей (грант президента России). Здание бывшего музея, созданного в 1995 году, пришло в негодность, и вот уже два года экспонаты хранятся в двух комнатах Буддийского университета.
Иволгинский дацан также располагает уникальными историческими экспонатами, которые в настоящее время не оформлены в выставку и не доступны для широкого круга интересующихся.
Согласно выигранному гранту на создание музея дацана, работа будет вестись параллельно по нескольким направлениям: ремонт подобранного помещения, закупка специального оборудования, создание условий для хранения, описание экспонатов, частичная оцифровка, аннотированные переводы некоторых текстов, создание постоянно действующей экспозиции.