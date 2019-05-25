Работа маршрута стартует в конце мая



В Иркутске появится новый автобусный маршрут. С 29 мая начнёт работать регулярный автобусный маршрут №19 «микрорайон Березовый – Реабилитационный центр (ул. М.Конева)». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Путь следования:

– 8 микрорайон, 21-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, объездная дорога Свердловского района, Сергеева, Аргунова, Сергеева, М.Конева;



– М.Конева, Сергеева, Аргунова, Сергеева, объездная дорога Свердловского района, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский переулок, 8 микрорайон.



Остановочные пункты: микрорайон Березовый, Детский комбинат, 6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин Спутник, Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр «Восток», Железнодорожная больница, ул. Норильская, 2-я Норильская, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный мост, курорт «Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул. Шмидта, ул. Жуковского, Технический университет, Институт МВД, м/р Университетский, Школа №55, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная проходная, Мельниковский рынок, Радиозавод, стадион «Рекорд», Реабилитационный центр;



Реабилитационный центр, стадион «Рекорд», Мельниковский рынок, Березовая роща, Ново-Мельниково, Ботанический сад, Школа № 55, м/р Университетский, ул. Юрия Тена (по требованию), Институт МВД, Технический университет, ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок, ул. Гоголя, ул. Маяковского, ул. Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул. Трактовая, Узловая, ул.Норильская, Роща, Железнодорожная больница, кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин Спутник, Автостанция, 6 м/р Н.Ленино, Детский комбинат, микрорайон Березовый.



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