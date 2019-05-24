Юрист из Улан-Удэ стала четвёртой на чемпионате мира по жиму штанги

Улан-удэнка Ольга Гатаулина принимает участие в чемпионате мира по жиму штанги лёжа, который проходит в Токио. 24 мая Ольга остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место. Спортсменка из Бурятии преодолела вес 125 кг.











Золото завоевала россиянка Айгуль Ситдикова. Второй стала украинка Оксана Приходько, бронза у представительницы Японии Каори Нагая-Ширикава.- Ольга выполнила все условия для получения спортивного звания «Мастер спорта международного класса», - сообщили в спортивной школе №3 Улан-Удэ.Ольга Гатаулина преподаватель кафедры гражданского права Бурятского государственного университета.Ольга начала заниматься спортом в школьные годы, вольной борьбой у тренера Александра Гармаева. На втором курсе юридического факультета БГУ начала заниматься пауэрлифтингом под руководством заведующего кафедрой физического воспитания вуза Сергея Воложанина. Сейчас Ольга тренируется в спортивной школе №3 у Владимира Колмакова.В 2013 году выполнила норматив мастера спорта России.Является многократной чемпионкой и рекордсменкой Бурятии по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа.Чемпионка и многократный призёр чемпионатов, первенств, Кубков СФО и России.С 2017 года входит в состав сборной команды России по жиму штанги лёжа.В 2018 году заняла четвёртое место на чемпионате Европы по жиму штанги лёжа, в городе Малага, Испания.