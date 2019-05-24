Хорваты и словенцы ищут погибших предков в Бурятии

Гости из Европы возложат цветы на месте захоронений в Улан-Удэ



В середине июня в столицу Бурятии приедут жители Хорватии и Словении – всего 15 человек. У всех погибли предки в Сибири во времена Гражданской войны.



Европейцы полагают, что, возможно, останки их дедушек и прадедушек покоятся в Улан-Удэ, поскольку здесь проходили ожесточённые бои между красноармейцами, в том числе из других стран, и белогвардейцами и белочехами в августе 1918 года.



- В их семьях рассказывали, что их дедушки погибли в Сибири во времена Гражданской войны, но никто точно не знал, где есть захоронения воинов-интернационалистов – возможно, их предков. Никакой связи с кем-либо, информации по этому поводу не было. Организатором поездки является Дарко Старешина, который уже несколько раз приезжал со специалистами в регион, но с другими целями – видимо, всё-таки есть какая-то связь с республикой, Сибирью. Они попросили меня найти место захоронений. Я узнала, что на станции Дивизионная было огромное кладбище, что есть памятник воинам-интернационалистам, за которым ухаживают кадеты из школы № 58. Сообщила в Хорватию, Словению, они очень обрадовались и хотят вскоре посетить эти места, возложить цветы, почтить память, - сообщила «Байкал-Daily» Виктория Рабжаева, художник, художник-реставратор Национального музея Бурятии, член Союза художников республики.



Скорее всего, на месте захоронений на Дивизионной нет никаких отметок о том, кто именно там похоронен, однако иностранцы всё равно хотят почтить память воинов.



- Я связалась с председателем ТОС «Вагжанова» Оюной Васильевой. Она сказала, что поможет – кладбище находится немного дальше памятника, на территории воинской части. Затем она договорилась с проводником, который будет сопровождать нас и покажет захоронения, - продолжила Виктория Рабжаева.



Торжественное мероприятие состоится ориентировочно 14 июня. Планируется, что, помимо гостей из других стран, присутствовать будут на нём и представители СМИ, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Пётр Ертанов, председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев, кадеты и др. На мероприятии выступят потомки воинов-интернационалистов.



- Дарко рассказывал, что его дедушка вместе с несколькими, выжившими с ним товарищами самостоятельно добирался из Сибири в Хорватию год, а все его односельчане, отправившиеся с ним в Россию, не вернулись. У каждого гостя будет своя особенная история про своего предка, - заключила Виктория Рабжаева.



Справка:



Станция Дивизионная была построена в 1911 году.



В конце мая 1918 года чехословацкие войска захватили ряд крупных городов Сибири и Дальнего Востока и свергли там советскую власть. После ожёсточенных боев у станции Дивизионная, в которых участвовали в том числе красноармейцы-интернационалисты: немцы, венгры, чехи, словаки, китайцы, австралийцы, 20 августа 1918 года чехословаки и белогвардейцы заняли Верхнеудинск (нынешний Улан-Удэ).



После этого на станции Дивизионная и соседней Берёзовке располагались японские и американские части. В начале 1920 года в Верхнеудинске было сосредоточено около 12 тысяч иностранных войск, из них 7-8 тысяч японцев, около 3 тысяч американцев и чехословацкие эшелоны. Из Верхнеудинска они были выбиты к весне 1920 года красными партизанами.

