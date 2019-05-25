По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами небольшой дождь и мокрый снег
Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 12-17 м/с. Температура днём 14-19, по Прибайкалью и северным районам местами 7-12 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Днём 16-18 тепла.
В Улан-Удэ до + 18
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Общество, 25.05.2019
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