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На выходных в Бурятии ожидается плохая погода

На выходных в Бурятии ожидается плохая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах Бурятии повышен класс пожарной опасности

В выходные в Бурятии прогнозируют ухудшение погоды.

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 25 мая по республике ожидается усиление ветра до 17 м/с. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в горах юго-запада умеренный мокрый снег и снег.

24-27 мая в Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность – 5 класс. 24-27 мая в Бичурском, Джидинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах, и с 27 мая в Баргузинском районе высокая пожарная опасность - 4 класс.

Сотрудники МЧС призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.
прогноз погоды
 
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