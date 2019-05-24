В некоторых районах Бурятии повышен класс пожарной опасности
В выходные в Бурятии прогнозируют ухудшение погоды.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 25 мая по республике ожидается усиление ветра до 17 м/с. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в горах юго-запада умеренный мокрый снег и снег.
24-27 мая в Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность – 5 класс. 24-27 мая в Бичурском, Джидинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах, и с 27 мая в Баргузинском районе высокая пожарная опасность - 4 класс.
Сотрудники МЧС призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.
На выходных в Бурятии ожидается плохая погода
Общество, Фото:
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