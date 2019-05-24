День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии

Осуждённых посетили их родственники



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей. Осуждённых посетили их родственники.



- Для гостей учреждения провели экскурсию. Они посетили швейный цех, медицинскую часть, общежитие и столовую. Также родственники побывали в клубе, где им показали спектакль «Дневник из Убежища», поставленный в рамках проекта «Театральная Россия», по пьесе Аси Волошиной, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



В завершении мероприятия состоялся приём по личным вопросам, где родственники смогли задать администрации учреждения интересующие их вопросы.

