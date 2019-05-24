В Иволгинском дацане в Бурятии сыграют в Го

Кубок Буддийского университета по игре Го соберёт около 60 игроков из России и Монголии
Турнир по восточной стратегической игре Го на Кубок Буддийского университета состоится 1-2 июня на территории Иволгинского дацана. Об этом сообщили в Российской федерации Го.
В соревнованиях примут участие около 60 опытных и начинающих игроков из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Томска, Якутска, Иркутска, Красноярска, а также из Монголии. Специальный гость турнира — чемпион Монголии, игрок 5 дана Сансар Цолмон.
Победителю вместе с Кубком Буддийского университета вручат ноутбук-трансформер Prestigio MultiPad Visconte S. Набор для игры Го получит серебряный призёр, а Smart-часы Xiaomi достанутся игроку, занявшему третье место. Также памятными призами отметят лучших среди женщин и детей.
- Для того чтобы научиться анализировать и обосновывать свое умозрение в буддийской философии было создано множество способов — диспут, медитация, практика. Но еще были различные интеллектуальные игры. Есть легенда, что в Го играл царь Тибета Сонг Цэн Гампо и Царь Шамбалы. Называлась она тогда «Миг Манг» («Множество Глаз») и «Жалбо» («Царь»). Мы решили организовать турнир в стенах Буддийского университета, чтобы показать жителям и гостям нашей республики красоты и великий потенциал игры, в которую играли цари и полководцы, - сообщил проректор Буддийского университета Жаргал Багша.
Расписание чемпионата:
1 июня:
10-00 - регистрация, открытие
11-00 - 1 тур.
13-30-14-30 – Обед
14-30 – 2 тур,
17-30 – ужин
18-00 – 3 тур
2 июня:
9-00 - завтрак
10-00 - 4 тур.
13-00 -14-00 – Обед
14-00 – 5 тур
17-00 – ужин
17-30 - 6 тур
20-30 - закрытие турнира, церемония награждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», клуб любителей игры Го открылся в Улан-Удэ осенью 2016 года. Основатели клуба – преподаватель кафедры математического анализа Олег Николаев и бизнесмен Виталий Раднаев.
Справка:
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. На данное время Го – самая популярная настольная интеллектуальная игра в мир, более 50 миллионов людей играют в нее регулярно. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах. В 2020 году наша страна впервые примет чемпионат мира по игре Го в городе Владивосток.
В Иволгинском дацане в Бурятии сыграют в Го
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